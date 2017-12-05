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Deniz kenarında meçhul ceset

Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Paradise Beach yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu.

05 Aralık 2017 Salı 10:21
Deniz kenarında meçhul ceset
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Havadis'ten Bahadır Aydın'ın haberine göre, Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Paradise Beach yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Bölgedeki vatandaşlar buldu

Öğrenilen bilgiye göre 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedini bölgedeki vatandaşlar buldu. Deniz kıyısında yaşlı bir adamın yattığını gören vatandaşlar yardım için yanına gittiğinde adamın cansız olduğunu fark etti ve polise haber verdi.

Yüzü tanınmaz halde

Yaklaşık 2 gün önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedinin yüzünün tanınmaz halde olduğu öğrenildi. Ceset üzerinde darp ve cebir izine rastlanmazken yüzünün balıklar tarafından tanınmaz hale getirildiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

Bugün otopsi yapılacak

Polisten öğrenilen bilgiye göre 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedine bugün otopsi yapılacak. Polis detaylı bilginin otopsi yapıldıktan sonra açıklanacağını bildirdi. Öte yandan polis cesedin Müslüman birine ait olmadığını açıkladı.

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