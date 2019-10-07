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Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:42
Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Ötüken Köyü’nde bir hafta önce Annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr Adil Özyılkan'ın  yaptığı açıklamada Deniz Mertsoy’un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gereken müdahalenin devam ettiğini söyledi.

1 Ekim tarihinde 27 yaşındaki anne aracıyla geri hareket ettiği sırada 2 yaşındaki Deniz’e çarpmış, yaralanan çocuk önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

(BRT)

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Son Güncelleme: 07.10.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
Deniz Mertsoy
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