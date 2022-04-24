Deniz Nasıfoğlu Anısına 2. Umut Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Deniz Nasıfoğlu anısına 2. “Walk For Hope” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik bugün Alsancak Doğa Parkında gerçekleştirildi. Saat 10.00’da Heaven Restaurant girişinde Nasıfoğlu anısına ağaç dikimiyle başladı. Ağaç dikimi sonrası Ziya Nasıfoğlu bir konuşma gerçekleştirerek katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etkinlik daha sonra yürüyüşle devam etti.Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen oyunlar büyük ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda etkinlikte Alsancak Belediyesinin de çocuk şenliği etkinlikleri yer aldı.

Etlinlik, Girne Masterleri Derneği, TOL-DTB Amatör Taraftar Kadın Takımları işbirliğiyle gerçekleştirildi..

Bilet satışının tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuk Vakfına ve Cengiz Eminoğlu Vakfına bağışlanacaktır.