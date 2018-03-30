Deniz: "Önlemler, sürat ve kararlılıkla alınmalı"

Gözde Süreç Sarı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2017-2018 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu” bugün açıklandı.

Raporun sunum etkinliğinde konuşan Başbakan Tufan Erhürman, sorunların günlük yaklaşımlarla değil, reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğine raporda da işaret edildiğini söyleyerek, “Hastalık teşhis edildi, tedavi de belli. Bütün mesele cesaret meselesidir” dedi.

Erhürman, hükümetin yaşanan sorunların bilinciyle göreve geldiğini, ciddi değişiklikler yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

RAPOR AÇIKLANDI

Raporun sunumu bugün KTTO’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasının ardından akademisyenler Prof. Dr. Mustafa Besim, Assoc. Prof. Dr. Kamil Sertoğlu, Assoc. Prof. Dr. Tufan Ekici raporu sundu.

Rapor sunumundan sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

DENİZ: “ÖNLEMLER, SÜRAT VE KARARLILIKLA ALINMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, ülkelerin yaşam standartlarının büyük ölçüde verimliliğe dayalı olduğundan, rekabet edebilirliğin de temel olarak dayandığı noktanın verimlilik olduğunu söyledi.

Deniz, son 10 yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik çalışmalarında ülke ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gereken adımların atılmadığının görüldüğünü belirtti.

Yılların biriktirdiği ciddi yapısal sorunların ekonomideki düşük rekabet edebilirliğin ve yatırım oranlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini dile getiren Deniz, daha fazla iş imkanı, gelir, refah ve daha iyi bir yaşamın arzu edilen düzeylerde gerçekleşmediğini söyledi.

Deniz, KKTC ekonomisini derinden etkileyen bir unsurun da TL’de yaşanan hızlı değer kaybı olduğunu kaydetti.

İş ve yatırım ortamını iyileştirecek, rekabet gücünü artıracak önlemlerin sürat ve kararlılıkla alınması gerektiğini dile getiren Deniz, vergi ve kamu reformu, e-devlet çalışmalarının tamamlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“UYUŞMAZLIK”

Deniz bu yılki tema konularının KKTC iş gücü piyasasındaki uyuşmazlık olarak belirlendiğini dile getirerek, emek piyasasında talep edilen iş gücü niteliği ile piyasaya arz edilen emeğin niteliği arasında ciddi bir uyumsuzluğun mevcut olduğunu kaydetti. Deniz, “Bunun sonucunda yapısal işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır” dedi.

Deniz, Kıbrıs sorununa de değinerek, Türk tarafının gayret ve özverilerine karşın sorununun çözümsüz kaldığını ancak karşılıklı kabul edilebilir çözüm ihtiyacının devam ettiğini söyledi.