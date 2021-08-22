Deniz Seki sevenleriyle Les Ambassadeurs Hotel'de buluştu

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Deniz Seki, Les Ambassadeurs sahnesini salladı

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Deniz Seki, Les Ambassadeurs Hotel’de hayranlarıyla buluştu. Şıklığıyla göz dolduran sanatçıya kendisini dinlemeye gelen muhteşem bir koro eşlik etti.

Son şarkısı “Savaş ve Aşk” ile hayranların beğenisini kazanan sanatçı uzun bir ardan sonra yeninden ülkemizde sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Seki, Les Ambassaduer Hotel’in konser sahnesinde coşkulu parçaları ile misafirlere eğlenceli saatler yaşatarak geceye renk kattı.