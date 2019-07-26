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“Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi” kuruluyor

26 Temmuz 2019 Cuma 15:52
“Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi” kuruluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ASELSAN ile İTÜ-KKTC işbirliğinde “Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi” kuruluyor.

ASELSAN ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasında deniz sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirecek merkeze yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

İTÜ-KKTC’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile “KKTC’nin su üstü ve su altı imkanlarını kullanarak deniz teknolojileri ve altyapıları konularında örnek teşkil edebilecek bir üniversite-sanayi iş birliğinin tesis edilmesi” amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak “Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi”ile; bir yandan geliştirilmekte olan deniz sistemleri teknolojilerinin katma değerinin artırılması, diğer taraftan ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen mevcut çalışmaların İTÜ-KKTC aracılığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de devam ettirilerek üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DenizSistemiHaberKıbrıs
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