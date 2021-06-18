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Deniz, toplumsal sorunların birinci öncelikte olduğunu ifade etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, odanın kuruluş felsefesine uygun olarak toplum sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve KKTC ekonomisinin geleceği için faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

18 Haziran 2021 Cuma 21:40
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Deniz, toplumsal sorunların birinci öncelikte olduğunu ifade etti

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileri de katıldı. Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, odanın kuruluş felsefesine uygun olarak toplum sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve KKTC ekonomisinin geleceği için faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. 

Deniz, toplumsal sorunların birinci öncelikte olduğunu ifade ederek, Covid-19’un yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgilenmenin de birincil öncelik olduğunu anımsattı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Ankara’dan müjdeli haberlerle geldiğini kaydeden Deniz, önümüzdeki haftalarda ekonomiyi ayağa kaldırmak için daha yoğun faaliyetlerde bulunma olanağı yaratıldığını belirtti. Deniz, aşılamanın süratle tamamlanmasıyla, dış talepteki daralma nedeniyle zor günler geçiren ekonomik faaliyetlerin canlanacağını da dile getirerek, işletmelerin bu sayede rahat bir nefes alacağını söyledi.

Deniz, “Bu da kamu gelirleri ve kamu maliyesini rahatlatacaktır. Bu durumda salgın sonrasında yapmamız gerekenlere yoğunlaşma zamanı geldi. Bu konuda neler yapmamız gerektiği üzerinde de sürekli çalışmaktayız. Genelde ve özelde sektörel bazda yapmamız gerekenler var, sektör komiteleri bu konuda daha titiz ve sorunları yakından izleyerek çalışıyor. Komite başkanları komite başkanları sektör sorunlarını doğrudan aktaracak” dedi. 

Son Güncelleme: 18.06.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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