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DENİZ: “TURİSTİN VE ÖĞRENCİNİN GELİŞİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:19
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DENİZ: “TURİSTİN VE ÖĞRENCİNİN GELİŞİNİ SAĞLAMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Deniz, programda yaptığı ekonomik değerlendirmede “Çok kötü bir gidişteyiz. Bizim için tek çıkış, toplumun aşılanması ve bu aşı takvimini belirlemeliyiz. Turizm sezonunu da başlatmalıyız, aşısını olan herkes gelebilecek. Eğer geç kalırsak, yaz sezonunu da kaçırırız. Bu da felaket olur. Sizin çünkü iki gelir kapınız vardır, turizm ve yüksek öğrenim. Bu ikisini de kaçırmamamız lazım.  Turistin ve yüksek öğrenimde öğrencilerin gelmesi bizim ekonomimiz için olmazsa olmazımızdır. Biz bu ortamı burada yaratmak zorundayız. Gerekirse ekonomik örgütler olarak bizler gidip Ankara’da görüşmeler yapacağız” dedi

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