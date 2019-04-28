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Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”

28 Nisan 2019 Pazar 13:16
Deniz: “Yeni KTEZO yasası ile odaların gücünün kırılması hedefleniyor”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası’nın (KTEZO) yeni yasasının Ticaret Odası’nın kapsamına müdahale ettiğini savunarak, “Ticaret ve Sanayi Odalarının gücünün kırılması hedefleniyor” iddiasını ortaya koydu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yazılı bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası’nın yeni yasası ve “Kamu Reformu” diye bilinen “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nı değerlendirdi.

KTEZO’nun yeni yasasının Oda kapsamına müdahale ettiğini savunan Deniz, “Gerek Ticaret Odası’nın gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılması hedeflenmektedir” görüşünü dile getirdi.

Deniz, “devletin reformcu bir zihniyetle tekrar yapılandırılması gerektiğini” söylerken, hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin öngörülen bazı değişikliklerin oda tarafından da desteklendiğini ifade etti.

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Deniz, “verimsiz” diye nitelediği kamu yapısının ekonomiyi etkilediğini ve aynı görevi yapan çok sayıda kamu görevlisi olmasını eleştirerek, esas dairelerde teşkilat şemasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan KTEZO’nun yeni yasasını değerlendiren Deniz, bu yasanın Oda kapsamına müdahale ettiğini söyledi.

KTEZO’nun yasa tasarısını “art niyetli hazırlanmış bir yasa” olarak değerlendirdiklerini söyleyen Deniz, “Bu yasa ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na verilecek olan yetkilerle hedeflenenin gerek Ticaret Odası’nın gerekse Sanayi Odası’nın gücünün kırılmasıdır” dedi.

Deniz, “KTEZO’nun yasasının ikinci maddesinde yer alan esnaf tanımının, esnafın sadece elde ettiği kazanç kriterine göre tanımlanması yanlıştır ve bu kazancın çok yüksek miktarda tanımlanması esnaf olmayan ticaret yapan veya sanayici olan birçok gerçek ve tüzel kişiyi de küçük esnaf kapsamına alacaktır” ifadelerini kullandı.

Turgay Deniz, esnaf tanımında yıllık asgari ücretin brüt miktarının 50 katını aşmayan küçük esnaf olarak tabir edildiğini, bu tabirin de yıllık 1 milyon 900 bin TL’ye tekabül ettiğini belirterek, KKTC ekonomisinde iki milyonun üzerinde iş yapan şirket sayısının sınırlı olduğunu vurguladı ve bu yasanın Odalar arası dengelerin bozulacağı yönünde sinyal verdiğini belirtti.

Deniz, bugün KTTO’nun çok sayıdaki üyesinin cirosunun 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında olduğunu kaydetti.

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KTEZOTurgay DenizHaberGündemKıbrıs
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