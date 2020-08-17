Deniz yoluyla yolcu sayısına sınırlama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

1 Temmuz- 16 Ağustos arası hava yolu ile 37500, deniz yolu ile 13195 kişi geldi. Deniz yolu 66, hava yolu 33 pozitif vaka çıktı.

Risk faktörü deniz yolu ile gelişlerde daha fazla olduğu saptandı.

Deniz yolu ile gelen yolcu sayısı günde 250’ye indirildi. Deniz yolu ile gelen yolcular ülkede yapılan test sonuçları çıkana kadar limanda bekleyecek.

Tesadüfi test uygulamasının sayısı artırılacak. Güneye gidenlere tesadüfi testler yapılacak. Riskin yüksek olduğu noktalarda rastgele testler sıklaşacak. Ercan ve limanlardan girenlere rast gelen testler yapılacak.