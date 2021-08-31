Kıb-Tek eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu,Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyılarına gelmesini değerlendirdi.

İşte Avcıoğlu'nun açıklaması:

Suriye'den sızıp ülkemize kadar gelen Fuel Oil'in büyük bir bölümü, akışkanlık ısısının altına düşen deniz suyu sıcaklığı sebebiyle katılaşarak deniz dibine çöktü.

Deniz yüzeyinde kalan Fuel Oil ise Karpaz Burnunu büyük oranda pas geçti ve akıntı ile birlikte heraketine devam ediyor..

#Kırmızı Halka: Kalın blok halinde Fuel Oil tabakası...

#Pembe Halka: Mağusa Körfezinde kalan az miktarda Fuel Oil...

#Mavi Halka: Zafer Burnunun Kuzeyine geçip akıntı ile yayılmaya başlayan Fuel Oil...