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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:40
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı
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Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdürrahim Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.

Çavuşoğlu konuşmasında, bügünün denize ve denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu belirtti.

Günümüzde denizciliğin teknolojiye bağlı oalarak bir endüstri ve hizmet dalı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Deniz Hukuku’nda kabotajın bir devletin kıyıları boyunca limanları arasında yaptığı ticaret ve deniz seferlerinin tümü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk denizciliğinin ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, kıyılarda her türlü deniz ticaretinin, kılavuzluk ve nakliye hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade etti.

Kabotaj Yasası’nın ekonomik anlamdaki bağımsızlığı pekiştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Kabotaj Kanunu’nun denizcilikte ve ekonomide sağladığı gelişmelere dikkat çekti.

Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1926 yılından beri kutlanmakta olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal egemenlik ile milli menfaatler açısından öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı’nın hemen ardından sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin geçen sürede tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşamalar katettiğini, KKTC’nin mutevazı fakat ülkesine yaptığı hizmetler açısından çok önemli olan deniz ticaret filosunun bugün ülkenin dışa açılan kapısını oluşturduğunu belirtti.

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