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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıldönümü törenlerle kutlanıyor.Bu çerçevede Gazimağusa Zafer Anıtı’nda da bu sabah tören düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı

Protokol sırasına göre Anıt’a çelenklerin konmasıyla başlayan törende daha sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşiliğinde bayraklar göndere çekildi.

Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Mehmet Cemyalınç günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı.

Cemyalınç bugünün Barbaros Hayrettin Paşa’dan Piri Reis’e, Cezayirli Gazi Hasan Paşa’dan Turgut Reis’e, Uluç Ali Reis’den Kılıç Ali Paşa’ya, denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu belirterek, bunun birçok yönüyle öbemli bir hizmet dalı olduğunu kaydetti.

Deniz hukukunda Kabotajın; bir devletin kendi kıyıları boyunca, limanları arasında yaptığı ticaret yada deniz seferlerinin tümü olarak belirtildiğini anımsatan Cemyalınç, Kabotaj kanunu ile Türk denizciliğinin ekonomideki değişmez yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını ifade etti.

Dünyadaki bütün teknolojik yeniliklerin ticarete bağlı olarak geliştiğini dile getiren Cemyalınç, yaşanan gelişmelerde deniz yolu ticaretinin öneminin büyük olduğunu,dünya ticaretinin % 90’ın deniz ticaret filoları ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Mehmet Cemyalınç, KKTC’nin deniz ticaretinin deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ile yat turizm işletmeciliği girişimleri ile ekonomisini daha güçlü bir yapıya ulaştıracağını da sözlerine ekledi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kabotaj Bayramı
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