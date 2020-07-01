Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye’de, 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saat 09.00’da başlayan törende protokol sırasına göre Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Orduevi Müdürü Personel Kıdemli Albay Necati Dinç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Mehmet Cem Yalıç’ın konuşmasıyla tamamlandı.

Teğmen Yalıç, 1 Temmuz’un deniz ve denizciliğe gönül verenlerin bayramı olduğunu ifade etti

Yalıç, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu söyledi.

Yalıç, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizleri ve kıyılarındaki deniz faaliyetleri ve ticaretinin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verildiğini ifade ettti.

Yalıç, kabotaj hakkının sadece bir ülkeye özgü olmadığını, denizi olan ülkeler için bir hak olduğunu söyledi.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin tüm ambargo ve engellemelere rağmen önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Yalıç, Kıbrıs Türk denizciliğinin ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu ifade etti.

Girne'de de saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıta çelenkler sunuldu ve saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu.