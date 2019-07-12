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Denizde Facia! Bir aile yok oldu

12 Temmuz 2019 Cuma 21:11
Denizde Facia! Bir aile yok oldu

Kaplıca- Büyükkonuk arasında akşam saatlerinde meydana gelen boğulma hadisesinde ölü sayısı dört oldu. Aile reisi Ramazan Katırcı, anne Filiz Katırcı ve 18 yaşındaki Merve Katırcı’nın ardından, az önce 13 yaşındaki Mert Katırcı’nın cesedine ulaşıldı.

Asker, polis ve itfaiye ekipleri, helikopter destekli arama çalışmaları sonunda Mert Katırcı’nın cansız bedenine ulaştı. Mert Katırcı’nın cansız bedenine ulaşılırken, rüzgar nedeniyle karaya çıkarma çalışmaları uzadı. 12 yaşındaki Barış Katırcı ise Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Katırcı ailesinin cansız bedenine ulaşılan üç ferdi Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 12.07.2019 22:14
Anahtar Kelimeler:
BoğulmaDenizHaberGündemKıbrıs
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Ertaç Eser 2019-07-12 22:00:22

Allah rahmet eylesin . Çok üzüldüm yakınlarına sabır dilerim.

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Siradan vatandas 2019-07-12 23:59:35

Arama kurtarma faaliyetlerini izleyen bir vatandaş olarak helikopterlerimizin kurtarmadaki etkisini gorduk.olay olur olmaz helikopterler cagirilsa daha iyi olacaktir bence

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