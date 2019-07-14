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Denizden gelen sinsi tehlike ‘çeken akıntı’

14 Temmuz 2019 Pazar 12:29
Denizden gelen sinsi tehlike ‘çeken akıntı’

Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri, her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Sinsi tehlike ‘çeken akıntı’ nedir? Çeken akıntıdan kurtulmak için neler yapılmalı?

Denizden gelen sinsi tehlike ‘çeken akıntı’, her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine neden oluyor. Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçte olan rip akıntısı, Peki, çeken akıntı nedir? Akıntıya kapılan kişiler, nasıl kurtulabilir?

Çeken Akıntı Nedir?

Çeken akıntılar, deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı havalarda topuklarda (kum tepesi) kırılan dalgaların dalyan (çukurluk) bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar, dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlüdür.

Çeken Akıntı Nerelerde ve Ne Zaman Görülür?

Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar.

Çeken Akıntı Neden Tehlikelidir?

Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine, bu akıntılar insanları dibe çekmezler; akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir.

Çeken Akıntıyı Nasıl Tespit Ederiz?

  • Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa;
  • Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa;
  • Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa;
  • Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa; o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir.

Çeken Akıntıya Kapılmamak İçin Neler Yapmalıyız?

  • Dalgalı havalarda denize girmemeyi tercih edin.
  • Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin.
  • Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın.
  • Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun.
  • Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın.
  • Denize mutlaka deniz kıyafetiyle girin.

Çeken Akıntıya Kapılırsak Neler Yapmalıyız?

  • Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olun.
  • Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler.
  • Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz.Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin.
  • Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun.
  • Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin.

Çeken Akıntıya Kapılan Birini Gördüğümüzde Nasıl Yardım Etmeliyiz?

  • Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin.
  • Kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal cankurtaran çağırın. Cankurtaran yoksa, can simidi, halat vb. deniz malzemeleri atarak yardım edebilirsiniz.
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Son Güncelleme: 14.07.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
KKTCAkıntıBoğulma
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VATANDAŞ 2019-07-14 14:25:13

BU UYARILARIN YAPILMASI İÇİN BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU. NEDEN BASIN VEYA DEVLET BU TÜR UYARILARI VE EĞİTİCİ YAYINLARI DAHA ÖNCEDEN DENİZ SEZONU AÇILMADAN YAPMIYOR.

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