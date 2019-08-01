Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Denize giriş yolu kapatıldı

Küçükerenköy Tatlısu mahallesi sakinleri, yıllardır denize giriş yaptıkları arazinin bir firma tarafından satın alınmasının ardından denize giriş bölgesinin kapanmasından şikayetçi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:36
Denize giriş yolu kapatıldı

Küçükerenköy Tatlısu mahallesi sakinleri, yıllardır denize giriş yaptıkları arazinin bir firma tarafından satın alınmasının ardından denize giriş bölgesinin kapanmasından şikayetçi.

Bölgede tek denize giriş yolu olarak bilinen arazinin yeni sahibi tarafından denize girişe engellenmesi nedeniyle kazan kaldırdı. Vatandaşlar, firmanın sahili kendi özel plajı haline getirmek istediği gerekçesiyle Haber Kıbrıs’a ulaşarak şikayetlerini dile getirdi.

Haber Kıbrıs'a konuşan bölge halkı, “Bölge sakinlerinin denize gidebileceği başka yer yok. Emirnameye göre sahile ulaşımı engelleyecek yapılaşma yapılamaz. Daha inşaata başlamadan ilk iş yolu kapattılar” diye isyan etti.

Yolun 50-60 metresinin tapulu arazi olduğunu kaydeden vatandaşlar, arazinin dere kenarından geçtiğini ve bu arazinin yeni sahibinin otları temizleterek yola yığdığını belirtti. Vatandaşlar, “Arazinin aşağısında sahile ait bir düzlük de var. Sahil kumsal değil ancak denize gidecek başka yer yok. Diğer yerler uçurumdur” ifadelerini kullandı.

Kaynak/HaberKıbrıs

banner22
Anahtar Kelimeler:
KüçükerenköyTatlısuDenizYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı 9 Ağustos Öncesinde Meclis'teki Parti Liderleriyle Görüşecek
Akıncı 9 Ağustos Öncesinde Meclis'teki Parti Liderleriyle Görüşecek
Çayırova'da Kaza! Yaralılar var...
Çayırova'da Kaza! Yaralılar var...
BAGEP, UBP Gazimağusa Milletvekili Hasipoğlu ile görüştü
BAGEP, UBP Gazimağusa Milletvekili Hasipoğlu ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim