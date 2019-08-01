Denize giriş yolu kapatıldı

Küçükerenköy Tatlısu mahallesi sakinleri, yıllardır denize giriş yaptıkları arazinin bir firma tarafından satın alınmasının ardından denize giriş bölgesinin kapanmasından şikayetçi.

Bölgede tek denize giriş yolu olarak bilinen arazinin yeni sahibi tarafından denize girişe engellenmesi nedeniyle kazan kaldırdı. Vatandaşlar, firmanın sahili kendi özel plajı haline getirmek istediği gerekçesiyle Haber Kıbrıs’a ulaşarak şikayetlerini dile getirdi.

Haber Kıbrıs'a konuşan bölge halkı, “Bölge sakinlerinin denize gidebileceği başka yer yok. Emirnameye göre sahile ulaşımı engelleyecek yapılaşma yapılamaz. Daha inşaata başlamadan ilk iş yolu kapattılar” diye isyan etti.

Yolun 50-60 metresinin tapulu arazi olduğunu kaydeden vatandaşlar, arazinin dere kenarından geçtiğini ve bu arazinin yeni sahibinin otları temizleterek yola yığdığını belirtti. Vatandaşlar, “Arazinin aşağısında sahile ait bir düzlük de var. Sahil kumsal değil ancak denize gidecek başka yer yok. Diğer yerler uçurumdur” ifadelerini kullandı.

Kaynak/HaberKıbrıs