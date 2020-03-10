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Denizkızı Otel Müdürü: “Karantina iddiaları asılsız”

Koronavirüs nedeni ile karantinaya alındığı yönünde medyada haberler çıkan Girne Denizkızı Otel Müdürü Beydağlı, kesinlikle böyle bir şey olmadığının altını çizdi.

10 Mart 2020 Salı 11:57
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Denizkızı Otel Müdürü: “Karantina iddiaları asılsız”

Koronavirüs şüphesi nedeni ile ilgili karantinaya alındığı iddia edilen Girne Denizkızı Otel’in Müdürü Niyazi Beydağlı, haberlerin asılsız olduğunun altını çizdi.

Konuyla ilgili konuşan Beydağlı, haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, otelin hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Kesinlikle bu tür haberlere aslı doğrulanmadan inanılmaması gerektiğinin altını çizen Girne Denizkızı Otel Müdürü Beydağlı, “15 gündür ne bir personelimiz ne de bir müşterimiz rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmadı” şeklinde konuştu.

Girne'deki diğer otellerde de karantina olmadığı gelen bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronaDenizkızı Otel
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