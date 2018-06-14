Denktaş: “24 Haziran'da ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçecek”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisi adayları bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)’i ziyaret ederek Başkan Metin Atan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarete DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da katıldı.

DENKTAŞ

Denktaş, Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa’da ilk kadın aday olduğunu kaydederek, “24 Haziran gecesi de ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçecek” dedi.

Lefkoşa halkına dört yıldır ‘enkaz edebiyatı’ denilerek ‘masal’ anlatıldığını söyleyen Denktaş, “Dört yıldır iş yapmayanlar, son 2 aydır canhıraş bir çalışma içine girmişlerdir. Demek ki dört yılda iş yapabilirdiniz, yapmadınız. Şimdi de kalkmışlar ‘yapacak daha işimiz var, yarım kalmasın’ demektedirler. Bu ifadeler doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığına gelir gelmez hemen LTB’ye el atıp borçları bir çatı altında topladığını belirten Denktaş, “Borçların ödenmesi için çeşitli katkılar yaptık. Ancak görüyoruz ki bu katkılar seçim çalışmaları için kullanılmaktadır. Lefkoşalının parası çar-çur edilmektedir. Bu bağlamda sendikanızdan destek istiyoruz, Gencay Hanım’a güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

EROĞLU

Gencay Eroğlu da, belediyenin çöp toplama, kaldırım yapma gibi asli görevleri olduğunu belirterek, son dönemde bu asli görevlerin bir başarı öyküsü olarak anlatılmasını trajik-komik bulduğunu belirtti.

“Lefkoşa, içine girdiğiniz zaman bir başkent değil, çökmüş bir şehir havası vermektedir. Şehre girmek için saatlerce trafikte bekliyoruz. Çıkarken de saatlerce bekliyoruz. Bunlar kabul edilebilir durumlar değildir” diye konuşan Gencay Eroğlu “Biz sizlere asli görevleri başarı olacak sunacak değiliz. Biz sosyal belediyecilik yapacağız, Lefkoşa’yı hakkettiği noktaya taşıyacağız” dedi.

Eroğlu, “En çok önem verdiğim projemiz sosyal konut projemizdir. Bunun sözün veriyorum. Hele de dövizin artığı bu dönemde gençlerimizin bu sosyal konutlara ihtiyacı daha da artmıştır. Bizim amacımız gençlerimizi ev sahibi yapıp, bu şehre kök salmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Katılımcı belediyecilik anlayışında hareket edeceklerini anlatan Eroğlu, “Halk meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri gibi oluşumlarla katılımcılığı üst düzeye taşıyacağız. Bizim amacımız tüm halkımızın katılımı ile, el birliği ile belediyemizi kalkındırmaktır” ifadelerine yer verdi.

Su fiyatlarıyla ilgili de açıklama yapan Eroğlu, “Biz su fiyatını 5 TL’yi geçmeyecek şekilde ayarlayacağız. 10 ton üzeri kullanımlarda fiyat artışını kaldıracağız. Sosyal yardım alanlara suyu ücretsiz vereceğiz. Bizim projelerimiz insan odaklıdır, Lefkoşa halkının mutluluğu üzerine kuruludur” dedi.