Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115357
ALTIN
160.774
DOLAR
3.7539
STERLİN
5.1115
EURO
4.5520
Çocuğun mikroplara da ihtiyacı var!
“Çocuklarınızı cam fanustan çıkarın”
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor?
Kadınlar neden erkeklerden daha uzun...
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümü olan yarın düzenlenecek törenlerle anılacak

Denktaş için yarın TMT Anıtı önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek.

12 Ocak 2018 Cuma 11:44
Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümü olan yarın düzenlenecek törenlerle anılacak
banner10

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümü olan yarın düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş için yarın TMT Anıtı önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek.

TMT Anıtı önündeki tören, saat 10.08’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek.

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek.

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı  Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, Türk Maarif Koleji Okul Korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şömineye atılan fazla odun yangın çıkardı
Şömineye atılan fazla odun yangın çıkardı
Alsancak Belediyesi eylem yaptı
Alsancak Belediyesi eylem yaptı
Yerli ürünlerden, 66 numunenin 60’ı temiz
Yerli ürünlerden, 66 numunenin 60’ı temiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim