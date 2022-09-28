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Denktaş: Açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı eleştirdi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:07
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Denktaş: Açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün



Denktaş açıklamasında, "Erhan Arıklı kardeşim , açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün" dedi.

Denktaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Erhan Arıklı kardeşim , açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün. Külliye yapımını gereksiz bulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir imaja sahip olmasının yolunun gösterişli devlet binalarindan değil,sorunları çözülmüş,sosyal adaleti sağlanmış refah seviyesi yüksek bir halk ile mümkün olacağını savunanlardanım. Haberim olsa dünkü eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de "kökü dışarda beslemeler" den birimiyim?

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