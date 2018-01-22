Denktaş, Afrika Gazetesi’ni Başsavcılığa şikayet etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Başsavcılıktan Afrika Gazetesi’nin dün manşetinde yer alan yazısının incelenmesini talep etti.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir gün. Sabah Mecliste yemin törenimiz var ancak bence bundan çok daha önemli bir mesele var. O da bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olduğunu hatırlamak. İşte bu sebeple sabah ilk iş Başsavcıyı ziyarete geldim. Bu ülkede ifade özgürlüğünün nerede başlayıp nerede bittiği bir hukuk meselesidir. Bu bakımdan Başsavcı ile görüşerek konunun derhal hukuksal olarak incelenmesini talep ettim” ifadelerini kullandı.

“Toplumun çok büyük kısmının değerlerine sorumsuzca, provokatif ve hoyratça saldırmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez”diyen Denktaş, Afrika Gazetesi’nin yaptığı bana göre ifade özgürlüğünü aşan, bir ülkenin milli değerlerine alenen hakaret etmek suretiyle provokasyon yapmaktır. Bu provokasyonu yapan gazete kadar, bunu fırsat bilip de hukuk dışında hareket etme niyeti olanlara da tepkimiz sert olacaktır. Bu ülkede yasalar vardır, mahkemeler vardır, Devlet vardır ve herkese gereken ceza neyse verilir”dedi.