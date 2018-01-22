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Denktaş, Afrika Gazetesi’ni Başsavcılığa şikayet etti

Denktaş, Başsavcılıktan Afrika Gazetesi’nin dün manşetinde yer alan yazısının incelenmesini talep etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:52
Denktaş, Afrika Gazetesi’ni Başsavcılığa şikayet etti
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Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Başsavcılıktan Afrika Gazetesi’nin dün manşetinde yer alan yazısının incelenmesini talep etti.

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir gün. Sabah Mecliste yemin törenimiz var ancak bence bundan çok daha önemli bir mesele var. O da bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olduğunu hatırlamak. İşte bu sebeple sabah ilk iş Başsavcıyı ziyarete geldim. Bu ülkede ifade özgürlüğünün nerede başlayıp nerede bittiği bir hukuk meselesidir. Bu bakımdan Başsavcı ile görüşerek konunun derhal hukuksal olarak incelenmesini talep ettim” ifadelerini kullandı.

“Toplumun çok büyük kısmının değerlerine sorumsuzca, provokatif ve hoyratça saldırmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez”diyen Denktaş, Afrika Gazetesi’nin yaptığı bana göre ifade özgürlüğünü aşan, bir ülkenin milli değerlerine alenen hakaret etmek suretiyle provokasyon yapmaktır. Bu provokasyonu yapan gazete kadar, bunu fırsat bilip de hukuk dışında hareket etme niyeti olanlara da tepkimiz sert olacaktır. Bu ülkede yasalar vardır, mahkemeler vardır, Devlet vardır ve herkese gereken ceza neyse verilir”dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 15:12
Yorumlar
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Doğru Söz 2018-01-22 14:38:25

Hadi görelim bakalım, esgi zaman kafalılar gibi kaleye bayrak dikip meclisi işgal etmek sureti ile hem Devleti hem güvenlik ve asayiş güçlerini rezil üsva edenlere ne yapacaksınız! Devlet rezil olmuştur. Bakalım istifa gelecek mi!

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