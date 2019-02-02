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Denktaş Ailesi Aydın Denktaş’ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
Denktaş Ailesi Aydın Denktaş’ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı

Denktaş ailesi, Aydın Denktaş’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

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Denktaş ailesinin açıklaması şöyle:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın eşi Merhum eczacı Münür Pınar ile Merhume Sacide hanımın kızı, eczacı Biray Münür Pınar'ın kız kardeşi, annemiz Aydın Denktaş, bu sabah tedavi olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yaşama gözlerini yummuş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 4 Şubat Pazartesi günü, Lefkoşa Selimiye Camide kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur.”

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