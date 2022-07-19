Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Denktaş Anıt Mezarı’ndaki özel deftere: “Sizi unutmadık unutmayacağız. Huzur içinde uyuyunuz. Çünkü kurduğunuz devlet yaşatılacak, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilmeyecek”

19 Temmuz 2022 Salı 20:59
0 Okunma
Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi
banner48

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerle Türkiye’den gelen konuklar katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

 “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş,

Bugün Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin güvencesi altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, tüm zorluklara karşı direnerek Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne egemenliğine kendi vatanına ve devletine kavuşması sayesindedir.

Milli mücadele direnişinde tüm zorluklara katlanarak onurlu bir mücadele sonrası Kıbrıs Türk halkının nasıl bugünlere geldiğini, geçmişimizi asla unutmadan mücadelemize devam edeceğimizin altını çizerken, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümünde huzurunuzda saygı ile eğiliyorum.

Sizi unutmadık unutmayacağız. Huzur içinde uyuyunuz. Çünkü kurduğunuz devlet yaşatılacak, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilmeyecektir. Sizi büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler müzeyi ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TatarDenktaş Anıt Mezarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ender Denktaş Vangöl'den hem teşekkür hem de sitem
Ender Denktaş Vangöl'den hem teşekkür hem de sitem
Santralde arıza! Elektrik kesintileri yaşanıyor
Santralde arıza! Elektrik kesintileri yaşanıyor
Aşı yapılan merkezler
Aşı yapılan merkezler










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim