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Denktaş basın toplantısı yapıyor

10 Mayıs 2019 Cuma 12:35
Denktaş basın toplantısı yapıyor
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Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı yapıyor.

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Serdar Denktaş basın toplantısında Maliye Bakanlığı’ndan istifa gerekçelerini ve koalisyonun bozulmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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vatandaskktc 2019-05-10 13:19:50

Hiç biri senin kıymetini bilemez serdar bey maliyenin görevi sadece para ödemek ise bunu gayet iyi yapmaya çalışıyordunuz eger türkiye para vermez ise suç benimi demeye çalışıyordunuz ama anlamıyorlardı bu memleket denk bütçe gördüklerinde herkez alkışlamıştı ama malesef iyi yapılan hersey bi kalemde silmeyi çok iyi biliyoruz ..yazık oldu bence not: bu adamın elinde girdi maliyetlerini düşürmesi için dovize hiç bakıp konuştunuz mu ve kirayı sterlin isteyen zihniyetle bu adam ne yapsın senin insanların hep kısa yoldandan zengin olma hevesinden önce vazgeçsin..

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