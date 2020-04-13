Denktaş: “Bir bulmacam var çocuklar!”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümetin aldığı kararları eleştirdi.

Kararlarla ilgili okuyanın bir şey anlamadığını belirten Serdar Denktaş, diğer yandan herkesin bir şey alacağını zannettiğini, fakat kimsenin bir şey alamadığını savundu.

Serdar Denktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir bulmacam var çocuklar! Okuyanın hiçbir şey anlamadığı, ama herkesin bir şey alacağını zannedip kimsenin bir şey almadığı kararı alıp herkesi kara kara düşündürene ne denir?”

Kıbrıs Postası