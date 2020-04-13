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Denktaş: “Bir bulmacam var çocuklar!”

Hükümetin aldığı kararlarla ilgili paylaşımda bulunan DP’li Vekil Denktaş, “Bir bulmacam var çocuklar! Herkesin bir şey alacağını zannedip kimsenin bir şey almadığı kararı alıp herkesi kara kara düşündürene ne denir?” ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 11:09
2294 Okunma
Denktaş: “Bir bulmacam var çocuklar!”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümetin aldığı kararları eleştirdi.

Kararlarla ilgili okuyanın bir şey anlamadığını belirten Serdar Denktaş, diğer yandan herkesin bir şey alacağını zannettiğini, fakat kimsenin bir şey alamadığını savundu.

Serdar Denktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir bulmacam var çocuklar! Okuyanın hiçbir şey anlamadığı, ama herkesin bir şey alacağını zannedip kimsenin bir şey almadığı kararı alıp herkesi kara kara düşündürene ne denir?”

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşKoronavirüsCoronavirüs
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Kirve 2020-04-13 13:53:56

Ne onursuz bir adamsın hırsızlıktan giden adam hala o ülkede konuşabiliyorsa gerisini siz düşünün

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