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Denktaş: "Biz de söz söyleyelim ama esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Meclis Genel Kurulda söz aldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
Denktaş: "Biz de söz söyleyelim ama esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir"
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Meclis Genel Kurulda söz aldı.
Denktaş, “Meclis karar verir, Cumhurbaşkanını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur. Orayı da halk seçer, burayı da halk seçer. Bu tartışmanın uzamaması için söz aldım” dedi. 

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Güney’deki kararla ilgili Meclis olarak ses çıkarılması gerektiğini kaydeden Denktaş, şöyle devam etti:
“Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımları atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. 2003’te hidrokarbon konusunu gündeme getirdiğimizde yalanlanmıştık.  O gün söylediklerimin doğruluğu ortaya çıktı.  Biz de tavır koyalım, söz söyleyelim ama esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir. 16 sene geçti. Hukuki, diplomatik ve siyasi adım var mı? Buna bakılması lazım. Türkiye’nin de bakması lazım. Bizim cumhurbaşkanının, hele de birçok konuda köşeye çektirilmiş, ‘sizin bu konuda yetkiniz yok, siz fazla konuşmayın’ diye bir algı yaratılmış durumu varsa, uluslararası arenada söyleyeceklerimizin, atacağımız adımların pek faydası olmaz. Bizim kendimizi uluslararası alanda daha kabul edilebilir noktaya taşıma durumuz vardır ancak o zaman söylenecek şey karşı tarafı etkileyecek.”
Denktaş’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Uluçay, bir önceki hükümet döneminde hazırlanan Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereyi oylamaya sundu. İvedilik tezkeresi onaylandı. Oylamaya geçilmeden önce konuşmalar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
DenktaşMeclisHaberKıbrıs
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