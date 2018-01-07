Denktaş: "Bu andan itibaren halkımızın kararını bekleyeceğiz"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte Gönyeli Belediyesi’ne giderek, 68 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Denktaş oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Alelacele bir seçimin propaganda döneminin de alelacele bittiğini söyleyen Denktaş, seçim sonucunun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok sorunlu bir seçim olmasına rağmen kampanya döneminin bayağı seviyeli sonuçlandığını ifade eden Denktaş, artık bu andan itibaren halkın kararını bekleyeceklerini belirtti.

Günün sorunsuz geçmesini temenni eden Denktaş, yeni oy sistemi kapsamında sayım sırasında neler olacağını da hep birlikte göreceklerini dile getirdi.

Denktaş, vatandaşlara oy verme çağrısında da bulundu ve oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğunu kaydedip vatandaşların iradelerini ortaya koymalarını istedi.