Denktaş: Bu bayram yaşlılarımızı ve çocuklarımızı sevindirelim

Mesajında birlik ve beraberliğe değinen Denktaş, en çok da bayramlarda yaşlılar ve çocuklar ile ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş’ın mesajı şu şekilde;

“Bayram denince akla birlik, beraberlik ve dayanışma gelir. Küslüklerin ve kırgınların unutulduğu bayramlar, toplumsal bağımızın da güçlenmesini beraberinde getirir.

Bu bayram da yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve sevdiklerimizi sevindirmeyi unutmayalım. Yaşlılarımızın evladı, çocuklarımızın annesi, babası olalım.

Bu vesileyle bu bayramın da beraberlik ve dayanışma içerinde geçmesini umut ediyorum.

Tüm halkımızın bayramını kutlar, huzur ve mutluluk dilerim.”