Denktaş: Bu durum ülkenin bir utancıdır!

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı konusunda aksaklıklar artık rutin ve olağan karşılanıyor.

Eski Milletvekili Serdar Denktaş konu hakkında ağır ifadeler ve tespitler yaptı, "biliyorum, ilgilenilmeyecek" diye de ekledi.

Denktaş konu hakkında KTV ekranlarında şu ifadeleri kullandı:

“Müzeyi yine su bastı. Ama ilgilenilmeyeceğini de biliyorum. Heykel siparişi verildi, bekliyoruz. Fidanlar vatandaşların katkısıyla yapılmıştı. Çevre düzenlemesi belli bir düzeye getirildi. Hepsi şu anda yine mahvolmuş durumda neden çünkü o idameyi yapacak biri yok. Bunu söyleyip duruyoruz; Anıt mezar bitti, eşyaları ile müze hazır ama oranın idamesi ile çevre düzenlemesi meselesi duruyor… [..] Bu durum bu ülkenin bir utancıdır… ”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI