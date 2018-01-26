Denktaş: "Bugün bir sonuca ulaştık"

Bir haftadır 4 parti arasında süren koalisyon görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindiği açıklandı.

Görüşmelere nokta konulduğu Pazaretesi 4 partinin yetkili organlarının üzerinde anlaşılan konuları onaylamaları halinde, koalisyonun olumlu olarak sonuçlanacağı belirtildi.

4’lü koalisyon görüşmelerine bugün Demokrat Parti’de devam edildi.

Görüşme az önce sona erdi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “bugün bir sonuca ulaştık. Detaylarla ilgili görüşmemiz olacak. Parti yetkli kurullarının onay vermesi halinde bu iş bitmiş olur. 4 partinin vardığı sonuç somuttur” dedi.

Partilerin yetkili organlarının Pazartesi akşamı toplanarak, karar alacağını kaydeden Denktaş, kesin sonucun açıklanacağını söyledi.

Bu arada DP Genel Başkanı Denktaş, UBP’nin kendilerine yaptığı önerilerin ilgili komitelerde görüşülerek, Pazartesi yetkili kurullara götürüleceğini söyledi.