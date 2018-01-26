Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.972
DOLAR
3.7466
STERLİN
5.3196
EURO
4.6537
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

Denktaş: "Bugün bir sonuca ulaştık"

Bir haftadır 4 parti arasında süren koalisyon görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindiği açıklandı.

26 Ocak 2018 Cuma 18:28
Denktaş: "Bugün bir sonuca ulaştık"
banner10

Bir haftadır 4 parti arasında süren koalisyon görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindiği açıklandı.

Görüşmelere nokta konulduğu Pazaretesi 4 partinin yetkili organlarının üzerinde anlaşılan konuları onaylamaları halinde, koalisyonun olumlu olarak sonuçlanacağı belirtildi.

4’lü koalisyon görüşmelerine bugün Demokrat Parti’de devam edildi.

Görüşme az önce sona erdi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “bugün bir sonuca ulaştık. Detaylarla ilgili görüşmemiz olacak. Parti yetkli kurullarının onay vermesi halinde bu iş bitmiş olur. 4 partinin vardığı sonuç somuttur” dedi.

Partilerin yetkili organlarının Pazartesi akşamı toplanarak, karar alacağını kaydeden Denktaş, kesin sonucun açıklanacağını söyledi.

Bu arada DP Genel Başkanı Denktaş, UBP’nin kendilerine yaptığı önerilerin ilgili komitelerde görüşülerek, Pazartesi yetkili kurullara götürüleceğini söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
dervis 2018-01-26 19:13:43

gecmis olsun akp taseronlari ubp ve ydp..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
TKP-YG: "Stelya'nın sınırda kalması kabul edilemez"
TKP-YG: "Stelya'nın sınırda kalması kabul edilemez"
Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”
Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”
'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için toplanacaklar
'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için toplanacaklar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim