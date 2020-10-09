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Denktaş: Bütün kartları hiçbir şey konuşmadan masaya koyduk

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar canlı yayınında izleyiciyle buluşuyor.

09 Ekim 2020 Cuma 23:22
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Denktaş: Bütün kartları hiçbir şey konuşmadan masaya koyduk

Programa, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner  katıldı.

Programda konuşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş su boru hattındaki tamiratın tamamlanmasıyla Geçitköy’e yeniden su akmasının  Tatar’ın seçim malzemesi haline getirildiği söyledi.

Denktaş “Su için Türkiye’ye teşekkür etmek lazım. Fakat seçim malzemesi haline getirilmesi yüzünden yüreğimizden geçeni söyleyemiyoruz. BRT’nin tüm adayların katıldığı toplantıdan önce bu töreni yayınlamış olmasının ardında iyi niyet olmadığını biliyorum. BRT’yi kınıyorum” dedi.

Denktaş, Palm Beach’in yanındaki sahilin 4 yıldır açık olduğu söyledi. Denktaş , “Maraş açılımı denen o sahilin ileri götürülmesidir.

Maraş’ın böylesi bir seçim döneminde tartışılması, tüm adayların düşüncelerini açık açık ortaya koyması, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi Maraş ile ilgili hedeflerini müzakere edip, konsensus yarattıktan sonra adım atmalıydı. Açık açık adımları konuşuyoruz. Bütün kartları hiçbir şey konuşmadan masaya koyduk”. dedi

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