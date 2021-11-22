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Denktaş, CİB'in heykel yapımı için ihtiyaç duyulan rakamı karşılamasına da teşekkür etti

DP Milletvekili Serdar Denktaş, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarına yapılacak olan heykel için bazı kurum ve kuruluşlara müracaat ettiğini ifade ederek, Bankalar Birliği'nin söz konusu başvuruyu reddettiğini bildirdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:37
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Denktaş, CİB'in heykel yapımı için ihtiyaç duyulan rakamı karşılamasına da teşekkür etti
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Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Anıt mezarın giriş bölümünde TMT anıtı hizasına Rauf Raif Denktaş’ın bir heykelini yaptırmak için yola çıktıklarını dile getiren Denktaş, “Hükümetten basit bir devir işlemi için bile onay alamadığımızdan heykel yapımının bedeli olan 450 bin TL’yi bulmak için bazı kurum ve kuruluşlara müracaatta bulundum. Rauf Denktaş Üniversitesi başlangıç için gerekli olan 125 bin TL’yi vermek suretiyle işlem başlatıldı” dedi.

KKTC Bankalar Birliği’nin bu yöndeki taleplerini reddettiğini ifade eden Denktaş, “Casino İşletmecileri Birliği (CİB) kendi danışmanlarının önerisi ile ihtiyaç duyulan rakamı karşılayacaklarını duyurdu ve şu anda karşılamaktadır. Bir aksilik çıkmazsa 10. yıl dönümünde heykel yerine dikilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden CİB’e gelen tepkileri eleştiren Serdar Denktaş, “Ben Casinocular Birliği'ne teşekkür ederim. Bu konuda Bankalar Birliği'nden daha hassas davrandıkları için” şeklinde yazdı.

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