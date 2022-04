Denktaş: “Cumhurbaşkanlığına adayım”

ÖZEL HABER

Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı makamının itibarını kaybettiğini söyledi ve adeta ateş püskürdü…

“KEL ÖPTÜRMEKLE HALK ADAMI OLUNMAZ”

Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Gizem Özgeç’in hazırlayıp sunduğu, “Yerli Yerinde” programına konuk oldu. Denktaş, özellikle cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilgili çok sert ifadeler kullandı.

“TATAR’A ARTIK CUMHURBAŞKANI DEMİYORUM”

Rahmetli babası Rauf Raif Denktaş’ın hiçbir zaman “İçeride kriz var diyerek, yurt dışına gitmediğini” söyleyen Denktaş, “Tam tersi Rauf Denktaş, içerideki krizleri çözmek için çabalardı… Bu bir liderlik gerektirir. Tatar’ın kapasitesi yoktur ve artık kendisine Cumhurbaşkanı da demiyorum… Sadece Tatar diyorum. Çünkü söyledikleri ve yaptıklarıyla bizleri hem yurt içinde hem yurt dışında gülünç duruma düşüyor” dedi.

“HALK ADAMI OLMAK; SAÇSIZ BAŞINI ÖPTÜRTMEK DEMEK DEĞİLDİR”

Serdar Denktaş, “Halk adamı olmak, halkı anlayabilmektir, sıkıntıyı anlayabilmektir ve bu sıkıntıya çözüm üretebilmektir. Kaçmak değildir… Saçsız başını öptürtmek hiç değildir” diyerek Cumhurbaşkanı Tatar’a gönderme yaptı ve “ Denktaş’ı sevmeseler bile herkes saygı ona duyardı” diye konuştu.

“DENKTAŞ YAŞASAYDI BİZİ DÖVERDİ”

Denktaş ayrıca, “Babam yaşasaydı bizi kalkıp dövmek isterdi. Kendisini her ziyaret ettiğimde yaşananlardan dolayı özür dilemekteyim. Bu gün yaşananları görseydi çok üzülürdü. Rauf Denktaş, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde bir saygı görmekteydi. Kıbrıs’a da Türkiye’ye de bu onuru yaşatmaktaydı. Şimdi olay tam tersi oldu ve biz özne olmaktan çıktık… Keşke bir Denktaş olabilseler ama bu tür liderler yüz yılda bir gelir” ifadelerini de kullandı.

“YANLIŞA ‘DUR’ DEME, TÜRKİYE’Yİ SEVMEMEK DEĞİL”

Doğduğu evin kendisine Türkiye sevgisini aşıladığını söyleyen Denktaş, Türkiye’yi ve Türkiyelileri severek büyüdüğünü belirtti. “Bir yanlışa dur bakalım demek Türkiye’yi sevmemek demek değildir. Beni suçlayanlar, hakaret edenler karşısında bu kadar nefreti hak ettiğimi düşünmüyorum” diyen Denktaş, hükümetin her sıkıştığında topu Türkiye Cumhuriyeti’ne attığını da söyledi ve şunları ekledi: “Bütün bu yapılanlar manevradır ve protokol tartışmalarını ortadan kaldırmak için yapılmış büyük bir maskaralıktır. Protokolün hala daha açıklanmamasında bir bit yeniği var… Halktan bir şeyler gizleniyor…”

“SİYASET HİÇ BU KADAR YERLERDE SÜRÜNMEMİŞTİ”

Siyasetin hiç bu kadar yerlere düşmediği yorumunu da yapan Denktaş, siyaseti ve devlet yapısını iyi bilen birisi olarak bunları dışarıdan izlediğinde yanlışları duyurması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Denktaş, yaşananların bir parçası olmadığı için mutlu olduğunu ama uyarı yapmayı kendisine bir sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

“TUVALETE BİLE GİTMEK İÇİN TC’YE SORARSAK…”

Denktaş, son günlerde hükümetin “Türkiye bize karışmıyor” ısrarını ise şu ifadelerle değerlendirdi: “Ankara’yı karıştırmayın demekle kalsalar kabul edeceğiz. Ama bir taraftan böyle söyleyip diğer taraftan ne yapalım Türkiye öyle istedi denildiği zaman kamuoyuna yaptıkları açıklama sıfırlanır. Gerçekten Türkiye mi istedi? Yoksa yapmak istedikleri ve tepki gördükleri konuları Türkiye’ye mi postalıyorlar? Sorumluluktan kaçmak mı istiyorlar? Bu tartışma konusudur. 32 yıldır siyasetteyim. Bir tek gün bile Türkiye’den “Şunu şöyle yap” diye bir talimat almadım. O zaman sorumluluk almak size düşüyor… Tuvalete gideceğinizde bile açıp soruyorsanız, size talimat vermeye başlarlar… İlk önce kendilerine bakmaları lazım, aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir. Topu başka tarafa atmadan, kulaklara fısıldamadan yapmalılar… İşte o zaman halktan destek alacaklar. Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevden alınması ve yerine dışarıdan birinin getirilmesinde “ Türkiye böyle istedi” cümlesi kulaklara fısıldandı. Sayın Tatar’ın hükümetin istifanın onaylamasında da “Türkiye böyle istedi” diyerek kulaklara fısıldanıyorsa bunlar tamamen gündem saptırmak için yapılmaktadır…”

“SUCUOĞLU PARTİSİNE LİDERLİK YAPAMIYOR”

DP eski Genel Başkanı Denktaş, “Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu bir parti başkanıdır ama belli ki partisine liderlik yapamıyor. Parti içi sıkıntılar var ama verilen bir sürü sözün yerine getirilememesi de var. Açık ve çok net ki ; iyi yönetilmiyoruz” da dedi.

“BEN BAŞKAN OLSAYDIM İŞLER BU NOKTAYA GELMEZDİ”

Denktaş, DP’nin hükümetteki pozisyonunu ise şu sözlerle değerlendirdi: “Demokrat Parti Genel Başkanı ve bir milletvekili olarak devam etseydim, işler bu noktaya gelmeden bir çözüm bulurdum. Bir başka partinin iç sorunu olsa bile müdahale olurdum. Ara buluculuk yapardım…”

“CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM”

Siyasetten uzaklaşsa da asla uzak kalamayan Serdar Denktaş, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da kesin bir dille ifade etti.