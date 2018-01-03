Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117514
ALTIN
159.243
DOLAR
3.7736
STERLİN
5.1293
EURO
4.5430
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
Dikkat bu sebepler saç döküyor!
Dikkat bu sebepler saç döküyor
banner37
banner34

Denktaş, DAÜ-SEN üyeleriyle görüştü

banner35

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, DAÜ-SEN üyeleriyle görüştü, sohbet etti...

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
Denktaş, DAÜ-SEN üyeleriyle görüştü
banner10

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret ederek DAÜ-SEN üyeleri ile sohbet etti. 

Serdar Denktaş, akademisyenlerle sohbetinde DAÜ’ nün zamanında doğru bir kararla kuruluşu ile ülkede yüksek öğretim sektörünün temellerinin atıldığını, bu yüzden DAÜ’nün ayrı bir önemi olduğunu belirtti. 

Eğitim sektörünün önemini vurgulayan Denktaş, DP’nin hedeflerinden bir tanesinin de bu sektörün nitel gelişimini sağlamak olduğunu belirtti. 

Bu sektörde çalışan akademik personelin iş güvencesi ve sürekliliğin sağlanması için çalışacaklarını söyleyen Denktaş, akademik özgürlüğün güvence altına alınmasının önemine de değindi. Denktaş, “DP’nin liberal demokrat felsefesi bu düşünceye paraleldir” dedi.

Demokrat Parti’nin manifestosu hakkında da konuşan Denktaş, “Liberal ekonomi çerçevesinde eşitlik ve özgürlüklere yaklaşımımızı ortaya koyan bir manifesto yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl ilk kez yaratılan denk bütçenin bundan sonraki yıllarda aynı istikrarla devamı için çalışacağız. Bu da dışa ekonomik bağımlığı azaltarak ekonomik özgürlüğü getirecek” diyen Denktaş, yükseköğretimde kaliteyi artırmak için çalışacaklarını bunu da iş güvencesi, akademik özgürlüğe sahip akademisyenler, eğitim almak için kaydolan öğrencilerin eğitim düzeyi ve bu vizyona sahip eğitim yöneticilerinin birlikteliği ile başaracaklarını belirtti. 

Denktaş eğitim sektörüyle ilgili öncelikli hedeflerini şöyle sıraladı: 

“Eğitim Kalitesinin artması. Sektör girdilerinin toplumda daha adil bir şekilde paylaşımı. Sektörel desteğin amacına uygun bir şekilde kullanımının sağlanması. Sektörde çalışan özellikle akademik personele iş güvencesi ve sürekliliğinin  sağlanması. Akademik özgürlüklerin güvence altına alınması. Öğrenci Birlik/Konseylerinin Oluşturulması ve yönetime etkin katılımlarının sağlanmasıdır.”

Denktaş “Yükseköğretimde kaliteyi artırmak ancak iş güvencesi, sürekliliği ve akademik özgürlüğe sahip akademisyenlerle, eğitim almak için kaydolan öğrencilerin eğitim düzeyleri ve bu vizyona sahip eğitim yöneticilerin birlikteliğiyle başarılabilir.” ifadelerini kullandı.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta peşi sıra hırsızlık!
Güzelyurt'ta peşi sıra hırsızlık!
Özgürgün: "Devraldığımız derin enkazı düze çıkardık"
Özgürgün: "Devraldığımız derin enkazı düze çıkardık"
Sarpten: "Özgürgün'ün açıklaması akıl tutulması"
Sarpten: "Özgürgün'ün açıklaması akıl tutulması"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim