Denktaş: Devlet harçlarının tümü yeniden düzenlenecek

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devlet harçlarının tümünün, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Ocak itibarı ile yeniden düzenleneceğini belirterek, “Hayat pahalılığı oranı yüzde 32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren devlet harçları da yüzde 28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir” dedi.
Maliye Bakanı Denktaş, devlet harçlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı.
Hayat pahalılığı oranının bir sonraki yılın maaş, asgari ücret ve sosyal yardım ödenekleri ile diğer cari giderlerini etkilediği gibi bütçenin gelir kalemlerini de etkilediğine işaret eden Denktaş, bu dengenin kurulmaması halinde ödemelerin dengesinin bozulduğuna ve devletin ödemekle mükellef olduğu harcamaları düzenli bir şekilde yapma görevini yerine getiremeyeceğine dikkat çekti.
Maliye Bakanı Denktaş şöyle devam etti:
“Nitekim bu ihtiyaç nedeni ile geçmiş yıllarda zaman zaman devlet harçlarının gerçekleşen hayat pahalılığından daha yüksek düzenlenmesi zorunlu bir hal almış idi.
Hayat pahalılığı oranı % 32 civarında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 1 Ocak 2019’dan itibaren devlet harçları da % 28-30 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir.
Her yeni yıl başlangıcında bütçe yönetim ihtiyacı gereği yapılmak zorunda olan bu düzenlemeye karşı doğal olarak muhalefet partileri söylem geliştirmektedir. Bu yıl ana muhalefet partisi başkanının eski bir maliye bakanı olmasının yılların alışkanlığı haline gelen söylemleri değiştireceğine ve bu durumun halkımızın da bu sayede daha doğru bilgilendirilmesine olumlu ve daha gerçekçi bir zemin hazırlayacağına olan inancımla tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2019’un hep birlikte bir önceki yıla nazaran daha iyi bir yıl olarak yaşanmasını dilerim.”
Madem hayat pahalılığı yüzde 32 maaşlara neden yansıtmıyorsunuz eritilir bitirdiniz bizi
Ağzıyla açıkladı hayat pahalılığını ama maaşlara %22.5 verecez diyor. Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu
Böyle maliyeyi sokakta ki insanlar her türlü yönetir.Yapın halhın ansesine zammı kapatın açıkları,oh ne güzel de hallediyorsunuz.Şu an hükümette bulunan milletvekilleri bir sonraki seçimde aday olacaklarmı çok merak ediyorum.Bir gün benim kapımı bunlardan biri çalarsa sadece bir çift sözom olacak .Def
döviz üksekken ona bahane buldular herşeye zam yaptılareeee döviz düştü bu ayarsız gene zam de hasba çıkarsınlar artık
Haziran ayında zaten 10% artış oldu birde 22.5 toplam 32 zaten... önemli olan asgari ücrete de aynı oranda zam ongorulmesidir.
Gördüğün son bakanlık olur umarım . Babası bük bir liderdi , alimden zalimde cıkar
%32 ise maaslarada yansitmalisiniz somurup bitirdiniz halki birdahaki secimlere gorusmek uzere
Bu defa Arıklıyı seçeceyik.