Denktaş: Devlet memurunu emekçi diye satmaktan vazgeçin

Maliye Bakanı Serdar Denktaş BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak Pembe Paşaoğuluları’nın sorularını yanıtladı.
Denktaş ilk olarak 2019 bütçesine yönelik muhalefetin eleştirilerini, sendikaların açıklamasını değerlendirdi.
Dört sendikanın siyasi partilere devlet yardımının artırılması önerisine gösterdiği tepkiye ise Denktaş, “Bütçe büyüklüğünün altında yüzde 29 bir artıştır. Her yıl bütçe büyüklüğü kadar artış yapılmaktaydı. Bu katkı demokrasinin gerekliliğidir.
Siyasetin daha düzgün yürütülmesini sağlayan bir şeydir. Bunu tartışma meselesi yapmak, iyi düşünürlerse ayıptır. Bu katkı sağlanmazsa siyasi partiler iş adamlarının kuklası haline dönüşür, başka bir takım sektörlerde olan işler siyasete de tam olarak yansır” dedi.
Konuşmasında sendikalara da çağrı yapan Denktaş, “Lütfen artık devlet memurunu emekçi diye satmaktan vazgeçin. Devlet memuru memurdur artık bunun farkına varın” ifadelerini kullandı.
BRTK
Senin suyun çoktan ısındı serdar denktaş... Siyasi partilerin iş adamlarının tabiri caizse kucağına oturmaması için % 30 artış.... peki, bu halk ne yapacak??? asgari ücretle geçinmeye çalışanlar??? Siyasi partiler oturmasın da bu halkmı otursun kucağa???
sen ister kabul et ister etme; gerek alın teri dökerek, gerekse masa başı çalışarak ekmeğini kazanan her bir çalışan, özelde de emekçidir, devlette de emekçidir.
Devlet memuru emekçi değildir. Ben de hemfikirim.
Bu ülkeyi yaklaşık 3 yıldır Serdar yönetiyor uyanın .. Tufanı cık da Başbakan oldu diye seviniyor .adam ubp ile hükümet kurar onların gözü açılana kadar onlarla yönetir onların gözü açıldıktan sonra ctp ile hükümet kurar bu iş böyle geldi böyle gider . ;)
Serdarcığım sen memurun da vekilisin..
İşinize geldiğinde SENDİKALARA saldırın.. İşinize geldiğine memura..