Denktaş: Devlet memurunu emekçi diye satmaktan vazgeçin

Maliye Bakanı Serdar Denktaş BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak Pembe Paşaoğuluları’nın sorularını yanıtladı.

Denktaş ilk olarak 2019 bütçesine yönelik muhalefetin eleştirilerini, sendikaların açıklamasını değerlendirdi.

Ana muhalefetin bütçe görüşmelerindeki performansını yorumlayan Denktaş “Çok iyi ses çıkardılar ama ne söylediler diye baktığımızda aklımda kalan bir şey yok” dedi.

Dört sendikanın siyasi partilere devlet yardımının artırılması önerisine gösterdiği tepkiye ise Denktaş, “Bütçe büyüklüğünün altında yüzde 29 bir artıştır. Her yıl bütçe büyüklüğü kadar artış yapılmaktaydı. Bu katkı demokrasinin gerekliliğidir.

Siyasetin daha düzgün yürütülmesini sağlayan bir şeydir. Bunu tartışma meselesi yapmak, iyi düşünürlerse ayıptır. Bu katkı sağlanmazsa siyasi partiler iş adamlarının kuklası haline dönüşür, başka bir takım sektörlerde olan işler siyasete de tam olarak yansır” dedi.

Konuşmasında sendikalara da çağrı yapan Denktaş, “Lütfen artık devlet memurunu emekçi diye satmaktan vazgeçin. Devlet memuru memurdur artık bunun farkına varın” ifadelerini kullandı.