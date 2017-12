Denktaş: “DP her zaman yeniliklerin partisi olmuştur”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP’nin seçim manifestosunun; ne yapacaklarına yönelik değil, DP’nin liberal demokrat felsefesini, özgürlüklere, eşitliklere yaklaşımını ortaya koyduğunu kaydederek, “DP’nin kuruluş bildirgesinde bunlar vardır. Dp bu bağlamda özüne dönmüştür” dedi.



DP’den yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de parti başkanlarının katıldığı, moderatörlüğünü Aysu Basri Akter ile Nazar Erişkin’in yaptığı açık oturumda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Denktaş, Başbakan’ın programa katılmamasını eleştirerek, “Uzun bir zamandır tüm parti başkanları bir araya gelmemişti. Başbakan’ın katılmaması biraz terstir. Seçim döneminde herkesin kimin ne söylediğini değerlendirebilmesi adına buraya katılım göstermeliydi. Ümit ederim yeni yıl sonrası bu fikrini değiştirir. Bunu yapmaması sadece bize değil, halka da saygısızlıktır” dedi.



DP’nin manifestosu hakkında konuşan Denktaş, partisinin özüne döndüğünü kaydederek, “DP manifestosu ne yapacağımıza yönelik değil, liberal demokrat felsefesini, özgürlüklere, eşitliklere yaklaşımımızı ortaya koymuştur. DP’nin kuruluş bildirgesinde bunlar vardır. DP bu bağlamda özüne dönmüştür. DP’nin liberal demokrat bir parti olduğu zaten orada yazıyor. Sağ ve sol düşünce dünyada cazibesini kaybetmiş, liberal ekonomi noktasında birleşmiştir. Dünyada bu böyledir. Eşitlik, özgürlüklere yaklaşımımızı ortaya koyan bir manifesto yapıldı” ifadelerini kullandı.



“Parti bu manifesto ile biraz sola doğru kaydı esprileri yapılıyor. Özellikle manifestoda parça parça çözüm, adım adım değişimden bahsediliyor. Demokrasiye bağlılık, eşitlik yasası ile cinsel yönelim ve inanç özgürlüklerine, vicdani retten, hayvan haklarından marihuanaya denetimli serbestlik konusuna da değinen bir parti olduğu için farklı bir açılım yapıldı” şeklinde eleştiriler yapıldığının hatırlatılması üzerine Denktaş, “Bütün bu değerlere sadece yelpazenin sol kanadı mı sahip çıkmalı? Bütün bu değerler tartışılmalı, sentetik uyuşturucudan çocuklarımız ölüyor. Çocuklarımızın hayatı ile kumar oynanıyor. Bunun önüne geçilmeli” diye konuştu.



“Manifesto seçmene, tabana ulaştı mı? Parti tabanından karşı duranlar var mı?” şeklindeki diğer soruya ise Denktaş, “Tabanda elbette karşı duranlar da olacak. Birileri karşı duracak diye bunu DP gündeme getirmeyecek demek değildir. Parti içindeki bu zıtlıklar halkı temsil ettiğimizi gösterir. Sosyal medya da parti adayları arasında eşcinsel evlilik konusunda zıt görüş yer alıyor. Çok normaldir. Aynı cinsten iki kişi beraber bir yaşam sürecekse ve eşitlik yasası, kadınlar için pozitif ayrımcılık konularında özgürlük diyorsak, bunun için çalışılıyorsa eşcinsel kişilerin birlikte yaşamaları konusunda birlikte yaşayamazsın diyemeyiz. Adına sivil birliktelik veya başka bir şey dersin ama bu konuları artık Kıbrıs’ta konuşabilmemiz gerekiyor. Bunun yapılıp yapılamayacağını konuşabilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Denktaş, “Her şeyin üstünden ambargoları kaldırmak isterken bazı şeylere tabu diyemeyiz. Zaten tabu olan her şey bu memlekette prim yapıyor, yükseliyor, bunun önüne geçilmeli” dedi.



“Bir vizyon konulduğunda bunu ertesi gün gerçekleştirecek sihirli değnek yoktur. Değişim zaman alır” diyen DP Lideri şöyle konuştu:



“Değişim zaman alır, Önderlik etmek, bu demektir. Siyasi parti olmak bunu gerektirir. Biz rüzgar nereden eserse o yana doğru söylemler yapmıyoruz. Siyasal önderlik bizim için çok farklı, düşüncemizi ortaya koyuyoruz, erken olabilir ama tartışılıyor. Bir noktadan sonra kimsenin konuşmaya cesaret edemedikleri tartışılmaya başlanıyor. Hem de ortaya kimin attığı unutularak tartışılıyor ve o düşünce bir süre sonra herkes tarafından kabul görüyor. İşte bu nedenle DP bu ülkede her zaman yeniliklerin partisi olmuştur.”



Partisinin hükümet döneminde ortaya koyduğu performansın ortada olduğunu, bu durumun Türkiye’nin raporlarına da yansıdığının altını çizen Denktaş, “Maliye ve Turizm bakanlıklarında durum ortadadır. Denk bütçe, 13.maaşın ödenmesi, çifti ve hayvancılara yapılan ödemeler ile Maliye Bakanlığı’nın icraatları ortadadır. Bundan Türkiye de çok memnundur, raporlara bu durum yansımıştır. Aynı şekilde Turizm Bakanlığı bağlamında da tarihin en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır. Ancak Eğitim Bakanlığı’nda aynı sonucu maalesef alamadık. Bunda da sorumlu bakanın bizim partiden görünürken aslında başka partiden olmasıdır” dedi.



DP üzerinde her seçim dönemi olduğu gibi yine çirkin oyunların oynandığını kaydeden Denktaş, “Hükümetteki başarı ortada, halk bunun farkında ‘DP’nin Partimiz dimdik yoluna devam etmektedir ve her seçim dönemi olduğu gibi yine seçimden başarı ile çıkılacaktır” diye konuştu.