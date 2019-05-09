Denktaş: Dünkü istifam aklanmak istediğim içindi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin nedeninin kendine karşı organize bir şekilde başlatılan suçlamalardan aklanmasına fırsat yaratmak için olduğunu açıkladı.

Serdar Denktaş, DP MYK toplantısı sonrasında basın kısa bir açıklamada bulundu ve esas detaylı açıklamalarını yarın yapacağını söyledi..

“Basına esas açıklamalarımı yarın yapacağım. Bugün 24 saat oldu Maliye Bakanlığı’ndan istifa edeli. Hükümet bozuldu bilgisi geldi ardından” diyen Denktaş, espirili bir şekilde de “ Bir beklenti vardı bazılarında hükümet düşecek ve döviz de düşecek diye. Bakın bakalım döviz düştü mü” diye sordu.

Maliye Bakanı olarak görev yapalı bugün yaklaşık 3 yılı doldurduğunu da anımsatan Denktaş,” Bakanlık olarak zor dönemler geçirdik. Ama sonradan bize yönelik olarak başlayan sistemli saldırılar, bahane aramalar sonrasında dünkü istifam tüm bunlardan aklanmak istediğim içindi. Çok organize bir saldırı altındayım ve bu daha devam edeceği için bu fırsatı vermek istedim hükümete” dedi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, konuşmasının sonunda isim vermeden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a sitem ederek, “Yolsuzluklarla mücadele edeceğini söyleyen arkadaş kalıp bununla mücadele edeceğine kaçmayı seçti.” şeklinde konuştu.

Aylardır iki partinin hükümet kuracağının söylendiğini de anımsatan Denktaş, Halkın Partisi’nin şimdi de kendini aklamak için “ UBP ile hükümet kurmam” deyip de ülkeyi erken seçime götürüp tam bir kaosun içine sokacağını da savundu.

DP Genel Başkanı Denktaş, tüm gelişmelerle ilgili görüşlerini yarın daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaklarını dile getirerek, kendisi ile çalışan başka bakanlar olmak üzere tüm bürokratlarına da teşekkür etti.Denktaş, zaman zaman ters düşüp çatışsalar da sendikalara da konuşmasında teşekkür etti.

(BRT)