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Denktaş: "Ekim ayı ek mesaisi hafta başı"

Serdar Denktaş maaş konusunda açıklama yaptı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:35
Denktaş: "Ekim ayı ek mesaisi hafta başı"
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş maaş konusunda açıklama yaptı. Denktaş, Ekim ayı ek mesailerin haftabaşında ödeneceğini, Ocak ayı maaşlarında ise sorun olmadığını kaydetti.

"Son günlerde sürekli karşılaştığım bir soru bugün bir gazetemizin manşeti nedeniyle biraz şekil değiştirerek gündemime girdi.Kimsenin hükümetle ilgili sorusu yok...Ek mesailer ne zaman ödenecek,bu ay maaşlar ödenecekmi? En iyisi burdan cevaplayım ve bu sorudan kurtulayım...Ekim ayı ek mesaisi hafta başı ödenecek..Ocak maaşlarinda sorun yok ödenecek..Merak edenlerin bilgisine"

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