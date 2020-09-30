Denktaş EL-SEN'i ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, ülkede elektrik kesintileri ile ilgili yaşanan sıkıntıların bütününden hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.

Denktaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El Sen) ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Denktaş, burada yaptığı konuşmada Sendikanın, Kurumu da korumak suretiyle elektrik kesintileri yaptığını gözlemlediklerini, pandemi döneminde her kesimin ve sektörün de gelirlerinin düştüğünü göz önünde bulundurarak yapılan eylemi her ne kadar anlayışla karşılasa da üzüntü duyduğunu söyledi.

Denktaş, Maliye Bakanlığı dönemine denk gelen bir sürede böyle bir olayın yaşanması halinde hem kurumu koruyacak hem de insanları bu kötü durumda zora sokmayacak mutlaka bir orta yol bulabileceğini kaydetti.

Mart ayının başında Hükümete yazılı bir öneri sunduğunu anımsatan Denktaş, bu önerilerin içerisinde Elektrik Kurumu’nu da ilgilendiren konular olduğunu çünkü ev ve işyeri masraflarının aşağılara indirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, konuyla ilgili önerisinin belirli bir süre en alt basamaktaki kilovat saat ücretin herkesten alınması olduğunu, bu hesaba göre yıl sonuna kadar olacak kaybın 150 Milyon civarında olacağını bu rakamın da o dönem hükümet tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra vergilerin indirilmesi, mevduat ve kredi faizlerinin dondurulup ötelenmesi gibi önerileri de olduğunu ifade eden Denktaş, bu önerilerin hiç birinin hükümet dikkate alınmadığını kaydetti.

Bugün gelinen noktada elektriklerin kesildiğini ifade eden Denktaş, sendika yetkililerinden saat başına bir değerlendirme yapmasını ve özellikle bu zor süreçte gerçekten maddi durumu iyi olmayan kişilere kesinti yapılmamasını talep etti.

Denktaş, bunun yanı sıra zengin diye görünen bir çok işyerinin de büyük gelir kayıpları yaşadığına vurgu yaparak esas olarak hükümetin bu konulara bir çare üretmesi gerektiğini dile getirdi.

İdarenin “Kesen biz değiliz Sendikadır” dediğini ifade eden Denktaş, o zaman “Siz neden orda oturursunuz?” diye sormak gerektiğini belirtti.

Yaşananların bütününden sorumlu olanın hükümet olduğunu ifade ederek kurumun bu zor dönemden dolayı bir gelir kaybı var ise desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümette görev yaptığı süreçte mahsuplaşmayı bitirdiklerini ve ödemenin bir sonraki hükümete kaldığını anımsatan Denktaş, en azından aradaki farkı da ortadan kaldırarak devletin gelir kaybından bir zararı olmayacak bir duruma getirdiklerini anımsattı.

Mevcut cari borçların da günü gününe ödendiğini söyleyen Denktaş, bu durumun devam ettirilmediğini, “kaynak yok” söyleminin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Pandemide oluşan durumda yepyeni bir düzen oluşturabilmenin mümkün olduğuna değinen Denktaş, bu anlamda hükümetin kararsızlıkları nedeniyle bir fırsatın kaçırıldığını, ancak yeni fırsatların da doğabileceğini, devletin işleyişini bilen, yol gösterici ve herkesi kucaklayabilen kişinin Cumhurbaşkanlığı makamında olması gerektiğini kaydetti.

ÖZKIRAÇ

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da konuşmasında, sendikal mücadelede Denktaş ile bir çok kez bir araya gelme imkanı olduğuna değinerek demokratik kişiliğine her zaman saygı duyduklarını dile getirdi.

Özkıraç, sendika yönetiminde de Denktaş’a sempati ile bakan bir çok çalışan olduğunu ifade ederek seçim yarışında kendisine başarılar diledi.