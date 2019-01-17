Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.Bugün gerçekleşen görüşmede Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit kurulun çalışmaları ve yapısı hakkında geniş bilgi verirken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katkılarının yadsınamayacak derecede önemli olduğunu ifade ederek; “engelliler konusunda bu ülkede yapılan ne varsa Serdar Denktaş’ın altında imzası var. Ayrıca kurulumuzun oluşmasında sizin imzanızın da yer alması bizi son derece mutlu etti” diye konuştu, farkındalığından ötürü teşekkürlerini sundu.

Kurulun çok kısa bir süre önce oluştuğunu ve tüm tarafların ihtiyaçlarının da belirlenerek çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Kibrit, bu ihtiyaçları komitelerinde görüşerek ‘Özel Eğitim Tüzüğü, İstihdam ve Sağlık Kurumlarında Hasta Değerlendirme Yönetmenliğinin Yeniden Çalışılması’ olarak üç ana başlık altında topladıklarını söyledi, her başlık hakkında geniş bilgiler sundu. Maliye Bakanı’nın desteğinin devamını talep etti.

-Özellikle istihdamlar konusunda geçen yıl atılacak adımların dövizdeki dalgalanmadan ötürü sekteye uğradığını hatırlatan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yıl için ise engelli istihdamını var olan istihdam kotasının dışında tutmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarında mali bölümleri de daima birlikte istişare etmeleri gerektiğini belirten Denktaş, “bu yıl Maliye Bakanlığı için zorlu bir yıl olacak ancak imkânlar dâhilinde yapılabilecek ne varsa daima yapmaya hazırız” dedi.