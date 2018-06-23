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Denktaş: "Eski çalışanlar boş vaatlere inanmasın"

Denktaş sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Hava Yolları Binasının satılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:20
Denktaş: "Eski çalışanlar boş vaatlere inanmasın"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY binası için verilecek olan miktarın İhtiyaç sandığı yatırımlarında kullanılacağını ifade ederek, “eski çalışanlar boş vaatlere inanmasın, başka bir beklenti içine girmesin” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Hava Yolları Binasının satılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Denktaş, ” Kıbrıs Türk Hava Yolları binası için Maliye tarafından verilecek olan miktar İhtiyat Sandığı yatırımları için kullanılacaktır, eski çalışanlar başka bir beklenti içerisine girmesin” dedi

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“KTHY çalışanlarına hala daha yanlış bilgiler aktarıldığını, boş vaat ve ümitlerle yanlış yönlendirilme girişimlerinin devam ettiğini duyuyor ve üzülüyorum..Bir seçim arifesindeyiz diye bu insanların beklentilerinin daha fazla istismar edilmesine göz yumacak değilim. KTHY binası için Maliye tarafından verilecek olan miktar İhtiyat Sandığı yatırımları için kullanılacaktır. Eski KTHY çalışanlarının başka bir beklenti içerisine girmemesi için bu açıklamayı yapmak zorunluluk haline gelmiştir.Çalışanların başka bir beklenti içerisine girmemesini rica ederim”

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ccccc 2018-06-23 12:42:02

cebe gitmesin de...

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