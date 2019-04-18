Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Denktaş: Guterres Raporu Hayal Kırıklığı

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:23
Denktaş: Guterres Raporu Hayal Kırıklığı
banner44


Denktaş, raporu okurken hayal kırıklığı yaşadığının altını çizdi. Guterres’in birçok konuda eksik veya yanlış bilgilendirildiğine vurgu yapan Denktaş, yeni, yaratıcı fikir ve modellerin cesaretle tartışılması ve müzakere edilmesi gerektiğini savundu.

Denktaş’ın açılaması şöyle:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu raporu inceleme fırsatı buldum.

Bugüne kadar yazılan yüzlerce rapora bir yenisi daha eklenirken, yaşadığımız hayal kırıklığını ifade etmem gerekir.

Kıbrıs’la ilgili BM geleneğinde raporları “dengeli” tutma eğilimi özellikle müzakere süreçlerinde belirgindir. Ancak  kendi içinde “denge” taşıyan raporlar gerçeklikle karşılaştırılınca haksız dengesizlikleri de barındırabilir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı da raporu incelediği zaman büyük bir ihtimalle benzer duygular yaşayacaktır.  Sayın Akıncı’nın zaman zaman bizim tasvip etmediğimiz ölçüde sorunun çözümü için vermiş olduğu tavizleri; bir anlaşma imzalanabilmesi için göstermiş olduğu çabayı, tüm BM parametrelerini bir çırpıda silip atan Rum Lider Anastasiadis’in uzlaşmaz tavrı ile “dengeli” tutmaya çalışmak Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve Kıbrıs Türk halkına karşı adil olmayan bir tutum sergilemektir.

Sayın Guterres’in bir çok konuda eksik ve/veya yanlış bilgilendirildiğini de rapor içinde saptamak mümkün.

Raporun daha 5. Paragrafında pazar araştırma şirketleri tarafından yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak ve bu bulgulara dayanarak  her iki toplumun büyük oranda  çözüm arzusu taşıdığını belirtmek ciddi bir hatadır.

Ülkemizde yıllardır yapılmakta olan güvenilir araştırmalar göstermektedir ki Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan şekliyle bir çözüme olan inanç da arzu da giderek azalmaktadır.

Raporun 6. Paragrafında ise iki tarafın karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla/suçlamalarla  iki halk arasında var olduğu iddia edilen çözüm arzusundan faydalanamadıklarını   (capitalize) iddia ederek Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’nın tüm çabalarını göz ardı etmektedir.

banner41
Hayal kırıklığı yaratma ve manipülasyon şampiyonu Anastasiadis ile Sayın Akıncı’nın çabalarını ayni kefede değerlendirmek sanırım büyük bir haksızlıktır.

Sayın Guterres’ten beklentimiz en azından Anastasiades’in politik eşitlik, kararlara etkin katılım ve dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı konularında yapmış olduğu onlarca kışkırtıcı, sürecin altına dinamit koyan açıklamalarını Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisine getirmesiydi.

Sayın Guterres’in eksik bilgilendirildiği bir başka konu ise 18. Paragraftan başlayarak atıfta bulunan İki Toplumlu Teknik Komitelerin finansmanı ve çalıştırılamamasıyla ilgilidir.

Raporun 18. Paragrafında belirtilen “İki Toplumlu Teknik Komitelerin Çalışmalarına Destek Mekanizması”  finansmanı maalesef AB’nin Kıbrıs Türklerine ayırmış olduğu bütçeden sağlanmaktadır.

Bu fikir gündeme geldiği günlerde, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi aracılığıyla AB’ye ilettiğimiz mesaj çok netti.

AB’ye Kıbrıslı Türklere ayrılan fondan 1 milyon Euro tutarındaki miktarı iki toplumlu Teknik Komitelere  aktarılmasının adil olmadığını, İki Toplumlu Teknik Komitelerin eğer varsa finansman ihtiyaçlarının KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Güneydeki ilgili kurumlar tarafından eşit derecede karşılanabileceğini belirtmiştik.  Güney komşularımız her zamanki tavırlarıyla bu önerimizi reddetmişler bunun sonucunda ise Kıbrıslı Türklere ayrılan 1 Milyon Euro, rapordan da anlaşılabileceği gibi iki toplumlu Teknik Komitelerin çalışmalarına destek vermek için kullanılmaya başlanmıştır.

İki Toplumlu Teknik Komitelerle ilgili bir başka eksik bilgi ise Rum yönetiminin reddi nedeniyle çalışmaları durdurulan AB konularıyla ilgili Ad-hoc Komite çalışmalarıdır. Kıbrıslı Rumlar bizim AB Komisyon uzmanlarıyla çalışmamızı kabul edemediklerinden bu komiteyi de bertaraf etmişlerdir.

Raporun 30. Paragrafında ifade edilen “ sürdürülebilir bir çözüm için iki toplumun çözümün şekliyle ilgili bilgilendirilmeleri gerektiği” cümleye yürekten katılırken,  bu cümlenin devamında “ çözüm olmamasının sonuçları hakkında da bilgilendirilmeleri” gerekir ifadesini buruklukla okurken, en azından çözümü sürekli olanaksız kılan Rum tarafının bu noktaya dikkati çekilebilmesi için BM’nin atacağı adımları sabırsızlıkla beklemekteyiz.

Çözümsüzlüğün sonuçlarını izolasyon ve ambargolar altında yaşamaya devam Kıbrıs Türk tarafı, anavatan Türkiye’nin her alandaki desteği ile var olmayı başarmış bir halktır. Bu konudaki mesajın Kıbrıs Rum toplumuna yönelik olduğunu ümit ediyorum.

Ancak bu aşamada belli ki bir süre daha bu kez de Sayın Lute’un “ortak referans noktaları” saptamasını bekleyeceğiz. Kıbrıs Türk halkı hem beklemekten hem de sürekli hayal kırıklığı yaşamaktan yorulmuştur.

Birkaç gün önceki açıklamamda da belirttiğim gibi zaman şimdi yeni, yaratıcı fikir ve modelleri cesaretle tartışma, müzakere etme zamanıdır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Guterres Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kıbrıslılar’ın Sesi” Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti
“Kıbrıslılar’ın Sesi” Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti
“Guterres’in Raporu, Kıbrıs konusunun çözümüne en küçük bir katkı sağlayamayacak”
“Guterres’in Raporu, Kıbrıs konusunun çözümüne en küçük bir katkı sağlayamayacak”
Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı
Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim