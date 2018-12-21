Denktaş: Hayat pahalılığı, Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak

Denktaş, “Evet siyasi partilere yardım kaleminde bütçe artışının altında bir artış almak suretiyle artırılmıştır. Bunu yapmak durumundayız. Siyasi partilere 13 Milyon TL keseriz her siyasi parti yaşamını sürdürmek için gider bir iş adamının kuklası haline dönüşür ve başka bir takım sektörlerde olan işler siyasete de tam olarak yansır. Ve bu memlekette demokrasi, siyasi partileşme denilen şey artık güçlü para sahiplerinin hegomonyasına girmiş olur. Bunu önlemek içindir siyasi partilere yardım demokrasinin bir gereğidir. Yüzde 29 bütçe büyüklüğünün altında bir artıştır.Bunu tartışma meselesi yapmak, iyi düşünürlerse ayıptır”dedi.

Bakan Denktaş, sendikaların açıklama yapmak adına açıklamada bulunduğunu söyleyerek, “Biraz populist bir açıklama. Sendikalar birbirleriyle olan rekabetlerini hükümet üzerinden çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Hayat pahalılığına ilişkin sorulara da yanıt veren Denktaş, gelecek yıl yapılacak olan hayat pahalılığı ödeneğini lütuf olarak kimin gösterdiğini bilmediğini ama hayat pahalılığını bu koşullara rağmen vermeye çalıştıklarını söyledi.

Serdar Denktaş, “Bütçenin yüzde 79.79’unun maaş ve maaş nitelikli harcamalardır. Sendikaların bahsettikleri rakamlar onun içinde değildir. Her ay ödenen maaş nitelikli rakam 272 Milyon TL’dır. Bahsedilen siyasi partilere verilen rakam yıllık 13 Milyon TL’dir. Neyin tartışmasını yapmak istiyorlar” diye konuştu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşması içerisinde sendikalara çağrıda da bulundu.

Denktaş, “Lütfen sendikalar artık devlet memurunu emekçi diye satmaktan vazgeçsin. Emekçi dışarda, özel sektörde çalışandır. Devlet memuru memurdur. Bunun farkına varsınlar artık. Bordro mahkumu falan yok.Yani bu ülkede en azından onun ötesindeyiz. Alt baremlerde 8 yıldır işe yeni girmiş olanlar çok iyi bir ücrete sahip değildir. Ama onun üstende çalışanlar çok iyi demiyorum ancak iyi bir ücreteb sahiptirler. Bunun değerini bilelim ve utanarak “bulacan annem, verecen annem” demeyelim” dedi.

Ülkedeki iş insanlarıyla uğraşmaktan da artık vazgeçilmesi gerektiğini belirten Denktaş, “Bu yıl görüldü ki bu iş adamlarından topladığımız vergilerle memurumu işçimi ve emeklimi ödüyorum. Siz bunların üzerine sopa ile gittiğiniz sürece bu rakam artmaz azalır. Sendikların artık bunun farkına varması gerekir. Sermaye emek kavgasından vazgeçmesi lazım. Sermaye olmazsa emek emek olmazsa sermaye bir yere varamaz. Bu uzlaşmayı sendikalar iş çevreleri ve ekonomik çevrelerle sağlamak zorundadır.Çağdaş sendikacılık budur. Çağdışı yöntemlerle “bulacan annem, verecen annem”, “gerekirse gidip dilenecen annem” yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değil” bu tür yaklaşımlardan artık vazgeçilsin” diye konuştu.

Denktaş konuşmasında, gelecek yıl mali açıdan ek önlemler alınması gerekirse milletvekillerininından kesintiye gidilmesinin yanı sıra daha geniş kapsamlı tedbirlerin dee gelebileceğini ifade etti.

Bakan Denktaş, 2019 yılında emlak vergilerine ciddi bir artışın geleceğini kaydetti.

Ek mesailerin ne zaman ödeneceğine ilişkin soruya ise Serdar Denktaş şu yanıtı verdi.

“Halkımız karar versin, önce ek mesaileri mi yoksa Aralık ayı maaşlarını mı ödeyim.Buna karar verirlerse hangisine doğru karar çıkıyorsa ben onu ödemeye hazırım. Ama şuanki bizim planımız Aralık maaşlarını ayın 28’inde yine ödeyeceğiz. Ek mesailerde 4 aylık geriliğimiz var. Bunu iki aya indirmiştik ancak kriz döneminde gerilik 4 aya çıktı.Ek mesailerin bu yıldan kalan toplam mükellifiyeti 45 Milyon TL gibi bir rakamdır. Ocak ayı içerisinde bir kısmını, Şubat ayında da diğer kısmını yatırabileceğiz”

Ocak maaşlarına hayat pahalılığının yansıtılacağını söyleyen Maliye Bakanı Denktaş, “Ocak ayından itibaren maaşlara hayat pahalılığı yansıtılacak. O yöndeki planlama hazırlığımız tamamdır” şeklinde konuştu.

Anamuhalefetin hükümetin Kooperatif Merkez Bankasın’dan 80 Milyon TL borçlanacağına ilişkin yaptığı söylemlere de yanıt veren Denktaş, ödemeleri yapmak için hükümetin Kooperatif Merkez Bankasından borçlanmasının söz konusu olmayacağını da açıkladı.

Denktaş, “Daha önce UBP-DP döneminde 3 kez kısa vadeli borçlanmıştık ve gününde de geri ödemiştik. Şuan yeni bir borç yükü yaratmış değiliz. 80 Milyon TL kadar borçlanabilmek için Bakanlar Kurulundan yetki talep ettim ve bu yetkiyi de aldım.Ama bugün yaptığımız değerlendirmede borçlanmaya gerek kalkmaksızın ödemeleri yapabileceğimizi görmüş bulunuyoruz. Söz konusu yetki de kadük olup gidecek. Bırakın anamuhalefet rotasız geminin borçlandığını yazsın” dedi.

8 günlük bütçe maratonunda özellikle anamuhalefetin gösterdiği performansı da değerlendiren Denktaş, “Çok iyi ses çıkardılar ama ne söylediler diye baktığımızda aklımda kalan bir şey yok” dedi.