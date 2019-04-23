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Denktaş: Hükümetimiz görev başındadır

23 Nisan 2019 Salı 08:43
Denktaş: Hükümetimiz görev başındadır
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Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ‘Hükümet düşüyor’ iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“Dedikodu mekanizmasını çalıştırarak ” Hükümet düştü düşüyor” algısının yaratılmaya çalışılması, gerek bürokrasi gerekse özel sektörde tedirginlik yaratmakta hem ekonomimize hemde sosyal hayatımıza olumsuz etki yapmaktadır.

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Hükümetimiz görev başındadır ve var olan sorunların giderilmesi için uğraş vermeye devam etmektedir.

Bu dedikoduları yaymaya çalışanlar ve ” duyumla” hareket ederek habercilik yaptığını düşünenler ülke insanımıza iyilik yapmamaktadır.

Bilinmelidir ki bu davranış bizleri daha da pekiştirmektedir.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşMaliye Bakanı
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