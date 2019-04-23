Denktaş: Hükümetimiz görev başındadır

Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ‘Hükümet düşüyor’ iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“Dedikodu mekanizmasını çalıştırarak ” Hükümet düştü düşüyor” algısının yaratılmaya çalışılması, gerek bürokrasi gerekse özel sektörde tedirginlik yaratmakta hem ekonomimize hemde sosyal hayatımıza olumsuz etki yapmaktadır.

Hükümetimiz görev başındadır ve var olan sorunların giderilmesi için uğraş vermeye devam etmektedir.

Bu dedikoduları yaymaya çalışanlar ve ” duyumla” hareket ederek habercilik yaptığını düşünenler ülke insanımıza iyilik yapmamaktadır.

Bilinmelidir ki bu davranış bizleri daha da pekiştirmektedir.”

(BRT/SM)