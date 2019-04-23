Denktaş: Hükümetimiz görev başındadır

Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ‘Hükümet düşüyor’ iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
“Dedikodu mekanizmasını çalıştırarak ” Hükümet düştü düşüyor” algısının yaratılmaya çalışılması, gerek bürokrasi gerekse özel sektörde tedirginlik yaratmakta hem ekonomimize hemde sosyal hayatımıza olumsuz etki yapmaktadır.
Bu dedikoduları yaymaya çalışanlar ve ” duyumla” hareket ederek habercilik yaptığını düşünenler ülke insanımıza iyilik yapmamaktadır.
Bilinmelidir ki bu davranış bizleri daha da pekiştirmektedir.”
(BRT/SM)