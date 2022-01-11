Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak.

11 Ocak 2022 Salı 18:20
77 Okunma
Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak
banner108

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla 13 Ocak Perşembe günü; Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle 15 Ocak Cumartesi günü anma törenleri düzenlenecek.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda Perşembe günü saat 10.08’da başlayacak tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. 

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla tamamlanacak.

DR. KÜÇÜK CUMARTESİ GÜNÜ ANITTEPE’DE ANILACAK

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 38’inci ölüm yıl dönümünde Cumartesi günü Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla, Lefkoşa Türk Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla son bulacak.

Her iki tören de Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cafer Gürcafer: Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil
Cafer Gürcafer: Çıkış yolunu asgari ücret endeksli aramak doğru bir yaklaşım değil
TDP Heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti
TDP Heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti
Özersay: “İstikrar sayıyla değil, siyaset anlayışıyla sağlanır”
Özersay: “İstikrar sayıyla değil, siyaset anlayışıyla sağlanır”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim