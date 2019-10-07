Denktaş'ın sunduğu önerge oylanarak reddedildi

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş’ın Anayasal değişiklikle tüm vekillerinin dokunulmazlığını kaldırılması noktasında sunduğu önerge oylanarak reddedildi. Denktaş’ın önergesinde bulunan olayın şekillenene kadar Özgürgün’ün dokunulmazlığına ilişkin istemin ertelenmesi önerisi de reddedildi. Önergeye UBP-CTP-HP ve TDP ret oyu verdi. DP ve YDP ise ‘evet’ oyu kullandı.

Hüseyin Özgürgün oylamaya katılmadı. Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu ret oyu verdi.