Denktaş, ısırıkla ilgili açıklama yaptı

Girne - Lefkoşa Yolu'nda seyir halindeyken, yol kenarında gördüğü köpeğin ezilmemesi için aracını durdurup yardım etmeye çalışan Denktaş, köpek tarafından ısırıldı.

Kolundan yaralanan Denktaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Denktaş, yardım etmek isterken köpek tarafından ısırıldığını, küçük bir ısırık olduğunu ancak yol boyunca kanama durmayınca hastaneye başvurduğunu söyledi.

DENKTAŞ: EZİLMESİN DİYE ARABAMA ALMAK İSTEDİM

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu akşam köpek saldırısına uğradığıma dair haber tam olarak doğru değildir. Girne- Lefkoşa yolu üzerinden Girne'ye doğru giden Terier cinsi bir köpeği basılmasın diye arabaya almak istedim. O esnada aynı maksatla duran gençlerin arabasına köpeği koyarken acıdan beni ısırdı. Küçük bir ısırık ancak yol boyunca kanı durduramayınca devlet hastanesine gittim. On dakika süren pansumandan çıkıncaya kadar bu şekilde bir haber yapıldı. Merak edip arayan arkadaşlara teşekkür ederim... Aynı hassasiyeti gösterip köpeciği arabalarına alan gençlerede ayrıca teşekkür ederim."