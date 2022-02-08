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Denktaş: “İstikrar dediniz, işte size istikrar"

Ülke sorunlarına gerçekçi çözümler bulunması için 42 Milletvekilli UBP – CTP Hükümeti’nin kurulması gerektiğini söyleyen Serdar Denktaş, “İstikrar dediniz işte size istikrar. Yine yaparız dediniz işte size fırsat” ifadelerini kullandı.

08 Şubat 2022 Salı 14:27
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Denktaş: “İstikrar dediniz, işte size istikrar"
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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Serdar Denktaş, “Memleketin sorunları büyük” diyerek, hükümetlerin Kıbrıs sorunu ile ilgili yapabileceklerinin sınırlı olduğunu, dolayısıyla Hükümet programına Kıbrıs sorunuyla ilgili bir şey yazmaya gerek olmadığını ifade eden UBP – CTP Hükümeti’nin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

İsim vermeden her iki partinin genel başkanlarına seslenen Denktaş, “Oturun ülke sorunlarına kafa kafaya verip gerçekçi çareler üretin. İki Başkan olarak birbirinize saygılı davrandığınız müddetçe ortaya çıkacak sorunlar giderilir” dedi.

42 Milletvekilli UBP – CTP Hükümeti’nin ciddi kararlar alarak yürürlüğe koyabileceğini söyleyen Denktaş, “Bırakın diğer üç parti muhalefeti yürüterek sizi ikaz etme görevini yerine getirsin. İstikrar dediniz işte size istikrar. Yine yaparız dediniz işte size fırsat. Halep ordaysa arşın burada” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.02.2022 16:10
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